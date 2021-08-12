Мужчина, застреливший загонщика животных на охоте, будет отвечать перед судом

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Красноярским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, по статье "Причинение смерти по неосторожности".

21 ноября 2020 года подозреваемый, участвовавший в коллективной охоте на территории одного из охотничьих угодий Сергиевского района, после объявления о ее окончании, произвел не менее одного выстрела в сторону раненного животного, попав при этом в грудь мужчине, осуществлявшему загон. В результате действий обвиняемого, потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщает пресс-служба СУ СК СО.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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