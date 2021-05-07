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Мужа блогерши, которую нашли мертвой в лесополосе под Екатеринбургом, заключили под стражу

7 мая 2021 20:42
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Он признался в преступлении и рассказал о его мотиве и обстоятельствах.

Суд в Екатеринбурге заключил под стражу мужа модели и Instagram-блогера Кристины Журавлевой, которую нашли мертвой в лесополосе, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, передает РИА Новости.

Тело женщины обнаружили 16 апреля. 30 апреля в полицию обратился мужчина, который заявил, что пропала его 28-летняя жена.

Следователи заподозрили, что он сам причастен к убийству. В итоге он признался в преступлении и рассказал о его мотиве и обстоятельствах.

Как выяснилось, днем 5 апреля мужчина поссорился с супругой и задушил ее. Несколько дней он не решался избавиться от тела.

Только в ночь на 9 апреля обвиняемый взял в аренду автомобиль, отвез тело в район 170-го километра трассы М5 "Урал" и спрятал его в лесу, в десяти метрах от дороги. Там его и обнаружил случайный шофер, остановившийся по нужде.

"При осмотре тела не обнаружены следы травм, характерных для последствий от ДТП, кости повреждений не имели, отсутствовали следы сексуального насилия", — пояснил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

 

Фото:   Sputnik / Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Теги: блогерша муж убийство

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