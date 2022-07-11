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«Маляр» из Самары пойдет под суд за мошенничество

11 июля 2022 14:44
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Самарец расплатился за проживание в съёмной квартире обманом полученными деньгами.

"В ходе предварительного следствия установлено, что в одной из социальных сетей обвиняемый увидел объявление о поиске специалиста для осуществления ремонтных работ в офисе, расположенном на улице Победы. Мужчина в предлагаемой в объявлении форме обратной связи оставил номер своего телефона. Через некоторое время с ним связались сотрудники фирмы и условились о встрече. Заказчик – директор организации обещал заплатить за выполнение малярно-красочных работ 13 000 рублей, кроме этого ещё 5000 рублей предназначались для приобретения строительного материала. По словам потерпевшего, мужчина попросил перевести на его банковский счёт 11 500 рублей, а когда деньги поступили, не вышел на работу. Работодатель обратился за помощью в полицию", - сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 Полицейские выяснили, что договор об оказании услуг заказчик с наёмным рабочим не заключал. Сотрудники полиции запросили информацию в банке, изучили выписки движения денежных средств по банковской карте потерпевшего, изъяли скриншоты переписок с псевдомаляром и признали их вещественными доказательствами.

В ходе отработки полученных сведений полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Ранее не судимый 55-летний самарец признался в содеянном. Отвечая на вопросы сотрудников полиции, мужчина рассказал, что денежные средства потратил на оплату съёмного жилья.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Уголовное дело

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