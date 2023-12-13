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Ирина Волк: В Самарской области перед судом предстанут обвиняемые в бандитизме, вымогательствах, разбоях, грабежах и незаконном хранении огнестрельного оружия

13 декабря 2023 16:30
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В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением передано в Самарский областной суд.

Ирина Волк: В Самарской области перед судом предстанут обвиняемые в бандитизме, вымогательствах, разбоях, грабежах и незаконном хранении огнестрельного оружия

Следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении пяти фигурантов. В зависимости от роли каждого они обвиняются в восьми эпизодах криминальной деятельности, среди которых – бандитизм, вымогательства, разбои, грабежи и незаконное хранение оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО со ссылкой на МВД МЕДИА.

«По версии следствия, с марта по октябрь 2022 года злоумышленники совершали тяжкие и особо тяжкие преступления на территории городов Самары и Сызрани. Для устрашения потерпевших они демонстрировали переделанный для стрельбы боевыми патронами пистолет и применяли физическое насилие.

Обвиняемые задержаны сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области. В ходе предварительного расследования допрошено порядка 50 лиц, проведены опознания, очные ставки, 18 обысков, свыше 20 экспертиз. По ходатайству следствия в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением передано в Самарский областной суд для рассмотрения по существу», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

 

Теги: Самара Уголовное дело

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