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Ирина Волк: В Самарской области перед судом предстанут обвиняемые в бандитизме, вымогательствах, разбоях, грабежах и незаконном хранении огнестрельного оружия



Следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении пяти фигурантов. В зависимости от роли каждого они обвиняются в восьми эпизодах криминальной деятельности, среди которых – бандитизм, вымогательства, разбои, грабежи и незаконное хранение оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО со ссылкой на МВД МЕДИА.

«По версии следствия, с марта по октябрь 2022 года злоумышленники совершали тяжкие и особо тяжкие преступления на территории городов Самары и Сызрани. Для устрашения потерпевших они демонстрировали переделанный для стрельбы боевыми патронами пистолет и применяли физическое насилие.



Обвиняемые задержаны сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области. В ходе предварительного расследования допрошено порядка 50 лиц, проведены опознания, очные ставки, 18 обысков, свыше 20 экспертиз. По ходатайству следствия в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением передано в Самарский областной суд для рассмотрения по существу», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.