Госдума десятикратно увеличила штрафы для лиц, спровоцировавших пожары

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Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о десятикратном увеличении штрафов для граждан и двукратном - для должностных и юридических лиц за учинение пожаров и сжигание травы рядом с лесами.

"Подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 3.5, 8.32, 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", которым предлагается увеличить размеры административных штрафов для граждан в десять раз, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц - в два раза", - говорится в пояснительной записке к документу.

Так, санкции за нарушение правил пожарной безопасности в лесах по статье 8.32 КоАП для граждан составят от 15 до 30 тысяч рублей (было от 1,5 до 3 тысяч), для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч (было от 10 до 20 тысяч), для юрлиц - от 100 до 400 тысяч (было от 50 до 200 тысяч).

Кроме того, за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной полосой, штраф составит для граждан от 30 до 40 тысяч рублей (было от 3 до 4 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 15 до 20 тысяч), для юрлиц - от 300 до 500 тысяч (было от 150 до 250 тысяч).

Также будет увеличен размер штрафа за нарушение правил пожарной безопасности без причинения тяжкого вреда здоровью человека: санкция для граждан составит 50 тысяч (было 5 тысяч), для должностных лиц - 100 тысяч (было 50 тысяч), для юрлиц - от 1 до 2 миллионов (было от 500 тысяч до 1 миллиона), пишет РИА Новости.