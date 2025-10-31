Я нашел ошибку
Главные новости:
7 ноября в День воинской славы России в Самаре пройдут торжественные мероприятия XV юбилейного Парада Памяти.
В Самаре пройдут торжественные и памятные мероприятия 7 ноября
Под видом обычных пациентов в больницы и поликлиники будут приходить проверяющие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Тайные агенты от Росздравнадзора проверят качество медуслуг в Самаре
Его представят в рамках международного форума "Россия – спортивная держава".
Вячеслав Федорищев анонсировал презентацию нового района Самары – Беспилотного
Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8, 5 лет до 9, 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Четверо самарцев признаны виновными в вымогательстве и совершении ряда преступлений
Он также принимал участие в создании таких фильмов, как «Где находится нофелет?», «Вход через окно», «Срочный вызов» и «Крик в ночи».
Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов
О враче-хирурге с большой буквы на открытии вспоминали многочисленные благодарные пациенты, коллеги-медицинские работники, и действующие и те, кто уже давно находится на заслуженном отдыхе, почётные граждане города.
"Легенда новокуйбышевской хирургии": памятную доску открыли почётному гражданину города Николаю Ракову
С 1 ноября 2025 года международный аэропорт «Курумоч» будет связан с Самарой и Тольятти регулярным автобусным сообщением.
Первый пассажирский автобус до аэропорта «Курумоч» стартует из Тольятти
В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована выдача льготных лекарственных препаратов.
О работе медицинских служб региона в период продолжительных выходных
Четверо самарцев признаны виновными в вымогательстве и совершении ряда преступлений

31 октября 2025 18:45
154
Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8, 5 лет до 9, 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Собранные СУ СКР СО доказательства признаны достаточными для вынесения приговора четырем местным жителям. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными по статьям "Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере", "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Умышленное уничтожение имущества путем поджога".

Установлено, что в марте 2019 года фигуранты насильно удерживали местного жителя в квартире его бывшей супруги, расположенной Железнодорожном районе города Самары. В течение нескольких дней осужденные применяли к потерпевшему физическое и психологическое насилие, требуя от него убедить супругу передать им 5/6 доли в четырехкомнатной квартире, расположенной в центре города, а также денежные средства в размере 900 тысяч рублей. В результате указанных противоправных действий потерпевшему были причинены многочисленные телесные повреждения.

Кроме того, в ноябре 2019 года один из злоумышленников, действуя согласно ранее разработанному плану, путем поджога уничтожил жилой дом, расположенный в поселке Липяги города Новокуйбышевска, принадлежащий родственнику супруги потерпевшего, причинив материальный ущерб в размере 1 миллиона 600 тысяч рублей.

Преступная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками регионального подразделения ГУ МВД России при содействии ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области. В ходе расследования уголовного дела судом по ходатайству следователя фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8, 5 лет до 9, 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара Уголовное дело

