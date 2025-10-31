Четверо самарцев признаны виновными в вымогательстве и совершении ряда преступлений

154

Собранные СУ СКР СО доказательства признаны достаточными для вынесения приговора четырем местным жителям. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными по статьям "Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере", "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Умышленное уничтожение имущества путем поджога".

Установлено, что в марте 2019 года фигуранты насильно удерживали местного жителя в квартире его бывшей супруги, расположенной Железнодорожном районе города Самары. В течение нескольких дней осужденные применяли к потерпевшему физическое и психологическое насилие, требуя от него убедить супругу передать им 5/6 доли в четырехкомнатной квартире, расположенной в центре города, а также денежные средства в размере 900 тысяч рублей. В результате указанных противоправных действий потерпевшему были причинены многочисленные телесные повреждения.

Кроме того, в ноябре 2019 года один из злоумышленников, действуя согласно ранее разработанному плану, путем поджога уничтожил жилой дом, расположенный в поселке Липяги города Новокуйбышевска, принадлежащий родственнику супруги потерпевшего, причинив материальный ущерб в размере 1 миллиона 600 тысяч рублей.

Преступная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками регионального подразделения ГУ МВД России при содействии ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области. В ходе расследования уголовного дела судом по ходатайству следователя фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8, 5 лет до 9, 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: freepik.com