Бывший руководитель департамента градостроительства Самары и его брат признаны виновными в коррупционных преступлениях

165

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю департамента градостроительства Самары и его брату. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными по статьям "Получение взятки в особо крупном размере", "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере" и "Незаконное приобретение и хранение наркотического средства".



Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.



Установлено, что не позднее 3 февраля 2024 года фигурант, являющийся на тот момент руководителем департамента градостроительства, потребовал от директора ООО передать ему взятку в размере 6 миллионов рублей за совершение заведомо незаконных действий по необоснованному завышению размера компенсации за изъятие для муниципальных нужд объекта недвижимости – автомойки, принадлежащей знакомой взяткодателя.



6 февраля 2024 года родственник взяткодателя передал брату руководителя департамента градостроительства, действующему в роли посредника, 500 тысяч рублей в качестве первой части взятки, а 9 апреля 2024 года оставшуюся часть в виде 10 тысяч рублей и 5 миллионов 490 тысяч рублей в виде муляжа денежных средств. После получения взятки посредник был задержан сотрудниками правоохранительных органов, при нем было обнаружено и изъято наркотическое средство в значительном размере.



В ходе предварительного расследования был наложен арест на принадлежащие фигурантам земельные участки и автомобили общей стоимостью 19 миллионов рублей, в отношении осужденных судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Приговором суда бывшему руководителю департамента градостроительства Самары назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 12 миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 4 года. Второму осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.