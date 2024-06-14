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Бывший руководитель департамента городского хозяйства Тольятти предстанет перед судом

14 июня 2024 23:04
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За превышение должностных полномочий.

 

Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти завершено расследование уголовного дело в отношении бывшего руководителя департамента городского хозяйства, обвиняемого по статье "Превышение должностных полномочий".

"С мая по сентябрь 2023 года обвиняемый, достоверно зная, что произошедший в ноябре 2022 года обвал дерева на территории общего пользования, повлекший смерть гражданина, произошел вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками  администрации Тольятти, организовал изготовление подложных документов, свидетельствующих о том, что упавшее дерево являлось сухостоем, а его вырубка  была поручена МБУ «Зеленстрой». Своими действиями бывший руководитель департамента создал условия для привлечения к уголовной ответственности сотрудников МБУ «Зеленстрой» и избежания привлечения к уголовной ответственности сотрудников администрации", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В ходе расследования были получены данные о том,  что в 2023 году обвиняемый принимал участие в организации изготовления сметной и конкурсной документации по муниципальному контракту на сумму более 37 миллионов рублей на выполнение работ по благоустройству территории на объекте стелы-панно «Радость Труда» в Автозаводском районе в рамках реализации муниципальной программы с заведомо ограничивающими конкуренцию условиями, подготовленными для конкретного поставщика, что повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов иных организаций в виде ограничения  их участия в открытом конкурсе по данному муниципальному контракту и выполнения работ на вышеуказанном объекте.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Также необходимо отметить, что уголовное дело по обвинению сотрудника администрации в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, халатные действия которого по версии следствия привели к смерти мужчины из-за падения на него дерева, ранее направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Тольятти Уголовное дело

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