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Бывший директор самарской школы подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями

15 октября 2024 20:26
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Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Следственным отделом по Промышленному району Самары возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора школы, подозреваемой в совершении преступлений по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

В период с 2021 года по 2023 год по указанию подозреваемой в учебное учреждение были фиктивно трудоустроены сотрудники, которые трудовые функции не выполняли. Полученные незаконным путем около 800 тысяч рублей из фонда оплаты труда подозреваемая обратила в свою пользу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств  преступления, предпринимаются меры к возмещению ущерба, причиненного муниципальному бюджету. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Самара Уголовное дело

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