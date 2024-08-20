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Алиментщица скрывалась от судебных приставов на дачах

20 августа 2024 10:41
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За время уклонения от уплаты алиментов её долг перед собственным ребенком составил 600 тысяч рублей.

После того, как бабушка забрала своего внука у дочери и оформила над ним опеку, жительница Куйбышевского района Самары превратилась в должницу по алиментам. За время уклонения от уплаты алиментов её долг перед собственным ребенком составил 600 тысяч рублей.

Женщина о наличии задолженности знала, однако вместо того, чтобы приступить к погашению, решила от судебных приставов скрываться.

В рамках разыскного дела сотрудники Службы выяснили, что дома женщина не проживает. Однако опрос соседей позволил установить, что должница летом переезжает на дачу. Сотрудники приступили к поиску более точно места её нахождения.

Судебным приставам удалось установить в каком именно дачном массиве проживает должница. Суд назначил алиментщице наказание в виде 20 часов обязательных работ. Если она и дальше продолжит игнорировать обязанности по содержанию своего сына, то её ждет уже уголовная ответственность, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара

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