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В настоящее время ребенок находится в социальном учреждении, а бабушка оформляет опеку над внучкой.
27-летняя самарчанка подозревается в истязании своей малолетней дочери
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27-летняя самарчанка подозревается в истязании своей малолетней дочери

18 октября 2024 18:38
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В настоящее время ребенок находится в социальном учреждении, а бабушка оформляет опеку над внучкой.

Следственным отделом по Красноглинскому району Самары возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления по статье "Истязание заведомо несовершеннолетнего лица".

С 2022 года по 2024 год подозреваемая систематически наносила побои своей дочери (2013 года рождения). О противоправных действиях узнала бабушка ребенка и инициировала процедуру изъятия девочки у своей дочери – матери пострадавшей. В настоящее время ребенок находится в социальном учреждении, а бабушка оформляет опеку над внучкой.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Теги: Самара Уголовное дело

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