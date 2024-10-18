27-летняя самарчанка подозревается в истязании своей малолетней дочери

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Следственным отделом по Красноглинскому району Самары возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления по статье "Истязание заведомо несовершеннолетнего лица".

С 2022 года по 2024 год подозреваемая систематически наносила побои своей дочери (2013 года рождения). О противоправных действиях узнала бабушка ребенка и инициировала процедуру изъятия девочки у своей дочери – матери пострадавшей. В настоящее время ребенок находится в социальном учреждении, а бабушка оформляет опеку над внучкой.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.