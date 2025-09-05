Я нашел ошибку
Главные новости:
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
5 сентября Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. В результате досмотра в ее чемодане обнаружили электронную сигарету с наркотическим веществом.
Суд назначил актрисе Тарасовой запрет определенных действий на два месяца
Заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью он не будет.
20-летний тольяттинец незаконно использовал документы для образования юридического лица
По словам политика, служебные романы между женатыми коллегами часто приводят к разводу и семейным драмам.
В России предлагают ввести санкции для женатых сотрудников за флирт на рабочем месте
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий подростка обнаружили в Тольятти.
Полицейскими региона разыскан 16-летний подросток, который ушел из дома 1 сентября
Специалисты рассказали, как обезопасить себя и своих близких в сезон подъема заболеваемости.
В губернии дан старт прививочный кампании
Особое внимание докладчики уделили событиям Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, отраженным в символическом значении Самарского знамени.
Научно-практическая конференция открыла Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
Он возводится с применением технологий модульного строительства и готов уже на 71%.
В Ставропольском районе возводится новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.3
0.45
EUR 94.78
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

20-летний тольяттинец незаконно использовал документы для образования юридического лица

5 сентября 2025 21:05
128
Заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью он не будет.

Полицейские выявили факт незаконного использования жителем Тольятти документов для образования юридического лица. Из материалов, собранных участковыми уполномоченными полиции следует, что 20-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, предоставил в налоговый орган пакет документов для регистрации юридического лица, заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью он не будет.

Также полицейскими установлено, что используя полученные в регистрирующем органе документы, злоумышленник подал заявление в кредитную организацию на открытие расчетного счета, впоследствии передав электронные ключи доступа от них третьим лицам, которые пообещали ему выплатить вознаграждение в сумме 5000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице".

Полиция предупреждает граждан о недопустимости участия в подобных схемах. Если вам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо или стать номинальным учредителем или руководителем, необходимо помнить, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Тольятти Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Она подозревается в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну.
28 августа 2025, 19:31
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении бывшего налогового инспектора
Она подозревается в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну. Закон
686
47-летний безработный признал вину в хищении и пояснил, что вещи из рюкзака выкинул, продукты съел, а 600 тысяч рублей потратил на личные нужды.
25 августа 2025, 09:52
В Тольятти мужчина на остановке похитил рюкзак пенсионерки, в котором находились 600 тысяч рублей
47-летний безработный признал вину в хищении и пояснил, что вещи из рюкзака выкинул, продукты съел, а 600 тысяч рублей потратил на личные нужды. Закон
536
В ходе опроса задержанный пояснил, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее.
23 августа 2025, 20:53
Тольяттинские полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением
В ходе опроса задержанный пояснил, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее. Происшествия
912
В центре внимания
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
12
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
228
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
450
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
320
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
563
Весь список