20-летний тольяттинец незаконно использовал документы для образования юридического лица

Полицейские выявили факт незаконного использования жителем Тольятти документов для образования юридического лица. Из материалов, собранных участковыми уполномоченными полиции следует, что 20-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, предоставил в налоговый орган пакет документов для регистрации юридического лица, заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью он не будет.



Также полицейскими установлено, что используя полученные в регистрирующем органе документы, злоумышленник подал заявление в кредитную организацию на открытие расчетного счета, впоследствии передав электронные ключи доступа от них третьим лицам, которые пообещали ему выплатить вознаграждение в сумме 5000 рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье "Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице".

Полиция предупреждает граждан о недопустимости участия в подобных схемах. Если вам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо или стать номинальным учредителем или руководителем, необходимо помнить, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО