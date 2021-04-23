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Выборы в Самарской области Список избирательных участков Самары

В мае 2021 года пройдет общероссийская тренировка системы дистанционного электронного голосования

23 апреля 2021 11:00
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В мае 2021 года пройдет общероссийская тренировка системы дистанционного электронного голосования

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проводит эксперимент по тестированию системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). С 8.00 часов 12 мая по 20.00 часов 14 мая 2021 года (время – московское) во всех регионах России в режиме тренировки пройдет дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование представляет собой голосование без использования избирательного бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе и пройдет с использованием специального программного обеспечения, установленного на программно-техническом комплексе дистанционного электронного голосования по адресу https://vybory.gov.ru/ .

Для участия в тренировке желающим необходимо заранее подать заявление. Оно принимается в Личном кабинете на портале «Госуслуги» с 21 апреля по 7 мая 2021 года. Алгоритм подачи заявления содержится в специальной Инструкции.

Принять участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования имеет право гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом и являющийся пользователем федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – ЕПГУ с подтвержденной учетной записью.

При подаче заявления для участия в ДЭГ через ЕПГУ данные заявителя сопоставляются с данными регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы».

Как сообщает ЦИК России, тренировка представляет собой полноценную модель проведения всех этапов избирательных кампаний в тренировочном режиме. Целью тренировки является проверка готовности избирательных комиссий и самой системы к проведению выборов в единый день голосования, сообщает bashkortostan.ru.

Теги: Акценты выборы голосование дистанционного электронного голосования ДЭГ

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