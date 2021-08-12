Выборы-2021 в Самарской области: особенности избирательной кампании

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19 сентября в Самарской области пройдут выборы в Государственную думу VIII созыва и губернскую думу VII созыва. Одна из главных задач – сделать их максимально открытыми и конкурентоспособными. За этим проследят общественники и члены избирательной комиссии региона.

11 августа в пресс-центре "Самарского областного вещательного агентства" представители Избиркома и областной Общественной палаты рассказали об особенностях предстоящей кампании.



Как отметил председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК Виктор Полянский, нынешняя избирательная кампания заметно отличается от предыдущей. По словам спикера, сейчас партии делают ставки не на количество кандидатов, а на их персональные качества, чтобы люди, которые идут на выборы, разбирались в политике, экономике, умели вести диалог с народом и т. д.

- Качество не зависит от количества. Все относительно. Один выдающийся кандидат в последующем может направить работу представительного органа власти лучше, чем все остальные 449, - отметил Полянский.

По информации члена избирательной комиссии Самарской области Оксаны Кругловой, на сегодняшний в день в губернскую думу выдвинулось 633 кандидата. Из них 139 - женщины (это больше 22 % кандидатов), сообщает Сова.инфо.

- У нас женщины прямо рвутся в политику, - констатировала Круглова.

Конкуренция на выборах растет от кампании к кампании – в этому году зарегистрированы кандидаты уже от 11 партий, тогда как на выборах 2016 года были допущены кандидаты только от 8 партий.

- Все политические силы, которые представили необходимые документы, допускаются до предвыборной гонки. Этот момент абсолютно важен. Никаких формальных препон политическим партиям не создается. У всех равные условия конкуренции, - дал оценку консультант отдела по организационным, правовым и общим вопросам аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области Лев Долонько.

По словам Оксаны Кругловой, в этой избирательной кампании кандидаты более добросовестно и оперативно подготовили все документы, в том числе своевременно собрали подписи избирателей. Люди знают кандидатов в лицо, многие из них уже определились со своим выбором, отметила она. Среди кандидатов много молодых людей в возрасте от 23 до 25 лет.

- Каждый новый созыв думы, по сравнению с предыдущим, молодеет. Такой тренд есть и надеюсь, что он не временный, - отметил Лев Долонько.

За легитимностью предстоящих выборов как и прежде проследят общественные наблюдатели – как от партий, так и независимые от Общественной палаты Самарской области. В регионе создан общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в 2021 году. На данный момент штабом проведено более 40 мероприятий различного формата, а также свыше 70 обучающих семинаров для активистов. Уже обучено более 5 тыс. человек, но список не закрыт: ответственные граждане по-прежнему могут проявить свою гражданскую позицию, обратиться в Общественную палату и стать наблюдателями на выборах, которые состоятся 17-19 сентября этого года.



Еще одним важным элементом контроля за чистотой выборов является видеоконтроль.

- Впервые видеонаблюдение будет осуществляться в непрерывном режиме - все три дня голосования, - сообщил Лев Долонько. – Это является еще и неким психологическим аспектом, потому что работающая непрерывно видеокамера дисциплинирует всех участников избирательного процесса.