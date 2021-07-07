Дмитрий Азаров рассказал, почему возглавил список «ЕР» на выборах в Госдуму и останется ли работать губернатором 

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Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал о своих планах после осенних выборов. Вопрос об этом главе региона задала телезрительница Елена.

«Дмитрий Игоревич, меня зовут Елена, я из Самары. У меня вопрос с одной стороны про политику, с другой – очень прагматичный. В сентябре выборы. Во время «Прямой линии» Президент сказал, что поддержит «Единую Россию». Для чего Вы возглавили список «Единой России»? И значит ли это, что вы станете депутатом Госдумы и уедете в Москву? Очень бы не хотелось, чтобы вы уезжали», — сказала жительница губернии.

Дмитрий Азаров поблагодарил собеседницу за вопрос.

«Действительно, наш президент сказал, что поддерживает партию «Единая Россия». Это партия, которая берет на себя ответственность по решению сложнейших проблем, накапливавшихся, зачастую, десятилетиями. Многим вопросам по 40-50 лет, и партия берется за их решение. Президент, конечно, рассчитывает на «Единую Россию» в процессе воплощения в жизнь всего задуманного, того, что определено вместе с жителями России, что стало национальными проектами для нашей страны. Трудно к этому что-то добавить», — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил, что именно «Единая Россия» выдвигала его на выборы главы городского округа и губернатора.

«Эта поддержка мне дорога. Именно поэтому я дал согласие возглавить список», — сказал губернатор.

На вопрос о дальнейших планах Дмитрий Азаров ответил вполне однозначно: он намерен оставаться в регионе и работать на его развитие.

«Я не планирую в дальнейшем перейти на работу в Государственную Думу, говорю это честно. Я хотел бы и рассчитываю продолжить работу в должности губернатора Самарской области. Мне нравится обустраивать родную землю, это большая честь и большая ответственность. Поэтому планирую продолжить свою работу в должности губернатора региона, если вы, конечно, меня в этом поддержите», — сказал глава области.

Напомним, федеральный список кандидатов «Единой России» в депутаты Государственной Думы России от Самарской области стал известен на Съезде партии 19 июня. Территориальную группу возглавил Дмитрий Азаров, в список также вошли глава администрации Тольятти Николай Ренц, исполнительный директор самарской общественной организации «Открытое сердце» Регина Воробьева, действующие депутаты Госдумы Леонид Симановский и Владимир Гутенев. В работе Съезда принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что «Единая Россия» была и остается партией социальной направленности. 30 июня в ходе прямой линии глава государства заявил, что поддерживает "Единую Россию" и намерен поддержать ее и в ходе предстоящей избирательной кампании.