Станислав Вязовский: выборы - гражданский долг, который каждый из нас должен выполнить

Он - легенда и образец для подражания, он учитель и тренер. В Красноярском районе одним из первых на УИК № 1711 проголосовал один из старейших членов Партии "Единая Россия" (с 2007 года), чемпион мира по плаванию и почётный житель села Красный Яр Станислав Фёдорович Вязовский.

«На выборы я хожу с тех пор, когда поступил в педагогическое училище на отделение учителей физической культуры. Мне было 18 лет. Ни одни выборы я не пропустил. Я считаю, это гражданский долг, который каждый из россиян должен выполнять», -уверен ветеран и чемпион Вязовский.

26 июня Станислав Федорович отметил 90-летний юбилей. Вязовский, заслуженный работник физической культуры Самарской области, чемпион мира и многократный чемпион России по плаванию среди ветеранов, почётный житель села.

Жизнь Станислава Федоровича – яркий пример преданности спорту, целеустремленности и неиссякаемой энергии. Он гордость не только Красноярского района, но и всей Самарской области. А его выдающиеся достижения в плавании, звания чемпиона мира и многократного чемпиона России среди ветеранов – это результат колоссального труда, силы воли и любви к спорту.

В 80 лет житель поселка Красный Яр побил рекорд России по заплыву на 100 метров и стал чемпионом мира.

У Вязовского много официальных побед. Только медалей в его «коллекции» более 200! Но главную победу он одерживает в борьбе… с самим собой. Ставить перед собой цели и их добиваться – это черта его характера.

Он регулярно плавает с 15 лет. Самый длинный километраж – 237 км 380 м – Вязовский наплавал за сезон 2009 года. Самый ранний заплыв по реке Сок в журнале физкультурника из Красного Яра датирован 23 апреля 1995 года. Свой личный рекорд Станислав Федорович поставил 18 июля 2009 года переплыв туда и обратно реку Волгу.

В 2012 году Станислав Вязовский принял участие в официальном заплыве через Волгу в районе спуска на улицеПолевой в Самаре. Заплыв (туда и обратно) длился 1 час 28 минут и составил 4,4 км. Этот рекорд зарегистрирован в Книге рекордов России.

Он воспитал много прекрасных спортсменов, но уверен, что гражданская ответвенность важнее любых рекордов.

Напомним, что жителям региона предстоит выбрать 2992 депутата, включая депутатов сельских поселений. Всего в области открылось 1390 избирательных участков, которые будут работать до 14 сентября до 20:00. Для участия в голосовании необходимо иметь при себе паспорт.