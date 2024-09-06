Я нашел ошибку
Главные новости:
Педагоги и представители родительской общественности Самарской области 6 сентября пришли на выборы Губернатора региона
Педагоги и представители родительской общественности Самарской области 6 сентября пришли на выборы Губернатора региона
ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года
ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года
В Тольятти снесут легендарный плавучий ресторан
В Тольятти снесут легендарный плавучий ресторан
Прокуратура помогла восстановить горячее водоснабжение в многоквартирном доме в Самаре
Прокуратура помогла восстановить горячее водоснабжение в многоквартирном доме в Самаре
Педагог дополнительного образования Светлана Матюкова: "Принимая участие в выборах, взрослые служат примером подрастающему поколению"
Педагог дополнительного образования Светлана Матюкова: "Принимая участие в выборах, взрослые служат примером подрастающему поколению"
в городском округе Кинель горела кровля дачного дома
В городском округе Кинель горела кровля дачного дома
Лектор Российского общества «Знание» Елена Бобкова: "Я всегда принимаю участие в выборах"
Лектор Российского общества «Знание» Елена Бобкова: "Я всегда принимаю участие в выборах"
В Самарской области полицейские и общественники участвуют во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»
В Самарской области полицейские и общественники участвуют во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.7
0.77
EUR 99.19
1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 сентября в самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Концерт ко Дню города пройдет в Музее-галерее «Заварка»
8 сентября жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Лектор Российского общества «Знание» Елена Бобкова: "Я всегда принимаю участие в выборах"

6 сентября 2024 13:18
68
Лектор Российского общества «Знание» Елена Бобкова: "Я всегда принимаю участие в выборах"

Педагоги и представители родительской общественности реализовали свое конституционное право, посетив избирательные участки 6 сентября, в первый день голосования на выборах Губернатора Самарской области.

Лектор Российского общества «Знание», кандидат педагогических наук, доцент, директор по стратегическому развитию и экономико-аналитической работе автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Высшая школа современного образования» Елена Бобкова исполнил свой гражданский долг в родной школе, куда приходила на выборы еще в детстве со своими родителями.

«Я всегда принимаю участие в выборах, еще из детства у меня остались светлые воспоминания, когда родители (а на выборы всегда ходили всей семьей), нарядно одетые, шли вместе со мной в ближайшую школу, где проходила процедура голосования. Встречали знакомых, что-то обсуждали, а после голосования еще долго не утихали разговоры и атмосфера праздника. И у нас, у детей, возникало чувство причастности к чему-то большому, взрослому и важному. Интересно, что потом я поступила в первый класс в эту же школу, успешно ее закончила и до сих пор хожу на выборы именно в нее, как и сегодня. Вот такая «выборная преемственность поколений», - говорит Елена Бобкова. 

Сегодня Елена в силу профессии часто общается с молодым поколением региона и признается, что иногда сталкивается с непониманием того факта, что в наши дни каждый голос имеет значение:

«Приходится разъяснять, почему и как каждый из нас влияет на исход голосования, о необходимости активного проявления гражданской позиции, и почему именно благодаря личному выбору каждого жителя можно изменить будущее Самарской области. Ведь участие в выборах – это проявление активной гражданской позиции, возможность не просто наблюдать за жизнью региона, но и принимать в ней активное участие. К сожалению, непонимание этого – последствия навязанной нам «идеологии потребительского общества», в рамках которой многие значимые для гражданина страны моменты и события были обесценены!».

Напомним, голосование в Самарской области пройдет 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Адреса избирательных участков можно найти на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области.

Теги: Прямая речь/Интервью

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Игорь Осинькин о Писарском в «Крыльях»: «Пока он игрок нашей команды»
12 августа 2024, 13:04
Игорь Осинькин о Писарском в «Крыльях»: «Пока он игрок нашей команды»
«Крылья Советов» одержали первую победу в новом сезоне. Футбол в Самаре
1668
Игорь Осинькин: «Мы и не из таких ситуаций выходили»
06 августа 2024, 13:36
Игорь Осинькин: «Мы и не из таких ситуаций выходили»
Главный тренер «КС» рассказал, как команда собирается выбираться из кризиса. Футбол в Самаре
2746
Вячеслав Федорищев дал первое интервью в Самаре
10 июня 2024, 13:58
Вячеслав Федорищев дал первое интервью в Самаре
Вячеслав Федорищев в завершении первой рабочей недели дал интервью самарскому блогеру. Политика
7098
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора
6 сентября 2024  12:07
Глава Самарского региона Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора
151
Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Самарской области
6 сентября 2024  11:58
Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Самарской области
113
В Самарской области пройдут ярмарки вакансий
6 сентября 2024  11:11
В Самарской области пройдут ярмарки вакансий
171
Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора Самарской области
6 сентября 2024  10:57
Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора Самарской области
195
Ежегодно в Самарской области речным транспортом перевозится около миллиона пассажиров.
5 сентября 2024  19:39
Областное правительство представило предложения по развитию речных пассажирских перевозок депутатам Госдумы РФ
488
Весь список