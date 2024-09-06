Лектор Российского общества «Знание» Елена Бобкова: "Я всегда принимаю участие в выборах"

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Педагоги и представители родительской общественности реализовали свое конституционное право, посетив избирательные участки 6 сентября, в первый день голосования на выборах Губернатора Самарской области.

Лектор Российского общества «Знание», кандидат педагогических наук, доцент, директор по стратегическому развитию и экономико-аналитической работе автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Высшая школа современного образования» Елена Бобкова исполнил свой гражданский долг в родной школе, куда приходила на выборы еще в детстве со своими родителями.

«Я всегда принимаю участие в выборах, еще из детства у меня остались светлые воспоминания, когда родители (а на выборы всегда ходили всей семьей), нарядно одетые, шли вместе со мной в ближайшую школу, где проходила процедура голосования. Встречали знакомых, что-то обсуждали, а после голосования еще долго не утихали разговоры и атмосфера праздника. И у нас, у детей, возникало чувство причастности к чему-то большому, взрослому и важному. Интересно, что потом я поступила в первый класс в эту же школу, успешно ее закончила и до сих пор хожу на выборы именно в нее, как и сегодня. Вот такая «выборная преемственность поколений», - говорит Елена Бобкова.

Сегодня Елена в силу профессии часто общается с молодым поколением региона и признается, что иногда сталкивается с непониманием того факта, что в наши дни каждый голос имеет значение:

«Приходится разъяснять, почему и как каждый из нас влияет на исход голосования, о необходимости активного проявления гражданской позиции, и почему именно благодаря личному выбору каждого жителя можно изменить будущее Самарской области. Ведь участие в выборах – это проявление активной гражданской позиции, возможность не просто наблюдать за жизнью региона, но и принимать в ней активное участие. К сожалению, непонимание этого – последствия навязанной нам «идеологии потребительского общества», в рамках которой многие значимые для гражданина страны моменты и события были обесценены!».

Напомним, голосование в Самарской области пройдет 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Адреса избирательных участков можно найти на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области.