Законопроект, ужесточающий контроль при оформлении разрешения на оружие, внесен в Госдуму

107

Законопроект, ужесточающий контроль за выдачей медицинского заключения для оформления разрешения на оружие, внесен в Госдуму.

Так, согласно документу, перечень основных понятий закона расширяется новым – "медицинские противопоказания к владению оружием". Наличие таких противопоказаний устанавливается по результатам освидетельствования, которое может проводиться исключительно государственными и муниципальными медицинскими учреждениями. Оно должно включать в себя исследования на наличие в организме человека наркотических и психотропных веществ, а также психологическое тестирование.

По итогам медосвидетельствования формируется заключение в виде электронного документа. Оно должно размещаться в реестре документов в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Росгвардия наделяется доступом к этому реестру.

Бумажные справки для получения лицензии на оружие предложено упразднить, передает Радио Маяк.