Я нашел ошибку
Главные новости:
Пройдя турнир без единого поражения.
Юные самарские футболисты заняли второе место на турнире, посвященном победе в ВОВ
Сумма причинённого правообладателям ущерба превысила 7 миллионов рублей.
В СО задержан подозреваемый в производстве алкоголя без соответствующей лицензии
На аукцион представлены 47 лотов – картины известных самарских и пензенских авторов.
В Курумоче состоится VIII благотворительный аукцион «Самарский»
Определились промежуточные лидеры в голосовании за благоустройство общественных территорий в 2022 году. 
В Самарской области на голосование за благоустройство вынесено 100 общественных пространств
Манижа оценила свои шансы на победу в конкурсе «Евровидение»
Манижа оценила свои шансы на победу в «Евровидении»
«Т Плюс» завершил капитальный ремонт турбоагрегата Тольяттинской ТЭЦ
«Т Плюс» завершил капитальный ремонт турбоагрегата Тольяттинской ТЭЦ
На Южном шоссе в Самаре водитель погиб в ДТП
На Южном шоссе в Самаре водитель погиб в ДТП
Светлана Бескоровайная: Благодаря Дмитрию Азарову в Самарской губернии работает поддержка промышленности и предпринимательства
Светлана Бескоровайная: Благодаря Дмитрию Азарову в Самарской губернии работает поддержка промышленности и предпринимательства
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74
-0.36
EUR 89.62
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
В Самаре пройдет ночь оживших картин
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Законопроект, ужесточающий контроль при оформлении разрешения на оружие, внесен в Госдуму

17 мая 2021 12:45
107
Законопроект, ужесточающий контроль при оформлении разрешения на оружие, внесен в Госдуму

Законопроект, ужесточающий контроль за выдачей медицинского заключения для оформления разрешения на оружие, внесен в Госдуму.

Так, согласно документу, перечень основных понятий закона расширяется новым – "медицинские противопоказания к владению оружием". Наличие таких противопоказаний устанавливается по результатам освидетельствования, которое может проводиться исключительно государственными и муниципальными медицинскими учреждениями. Оно должно включать в себя исследования на наличие в организме человека наркотических и психотропных веществ, а также психологическое тестирование.

По итогам медосвидетельствования формируется заключение в виде электронного документа. Оно должно размещаться в реестре документов в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Росгвардия наделяется доступом к этому реестру.

Бумажные справки для получения лицензии на оружие предложено упразднить, передает Радио Маяк.

Теги: госдума оборот оружия оружие

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Госдуме предложили ввести пособие на защитные маски для пенсионеров
14 мая 2021, 11:55
В Госдуме предложили ввести пособие на защитные маски для пенсионеров
Направлено письмо на имя главы Министерства труда Антона Котякова. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
441
Ужесточение правил оборота оружия затронет десятки тысяч самарцев
14 мая 2021, 11:25
Ужесточение правил оборота оружия затронет десятки тысяч самарцев
В Самарской области, по итогам 2020 года в пользовании граждан и юридических лиц находилось порядка 145 тысяч единиц оружия. 79 тысяч жителей губернии являлись... Общество
301
В Госдуме предлагают ужесточить административную ответственность в сфере оборота оружия
13 мая 2021, 09:10
В Госдуме предлагают ужесточить административную ответственность в сфере оборота оружия
Также депутаты предложили ввести штрафы за публикацию в СМИ и интернете инструкций по самодельному изготовлению огнестрельного оружия. В стране
368
В центре внимания
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
17 мая 2021  13:33
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
Общество
93
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
17 мая 2021  12:59
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
132
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
17 мая 2021  12:38
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
Экология
99
18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с ежегодным посланием
17 мая 2021  11:35
18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с ежегодным посланием
Политика
153
Жара в Самарской области превзошла рекордные показатели
16 мая 2021  13:19
Жара в Самарской области превзошла рекордные показатели
Происшествия
510
Весь список