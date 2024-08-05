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Впервые в России ввели ответственность за шумные автомобили

5 августа 2024 14:00
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впервые в России ввели ответственность за шумные автомобили

Санкт-Петербург стал первым регионом, где полиция реализовала на практике механизм привлечения к ответственности водителей шумных автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

"Апробация нового проекта только за минувшие выходные дала результат в 15 транспортных средств, водители которых были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей", — говорится в релизе.

Речь идет об автомобилях или мотоциклах, владельцы которых в погоне за мощностью делают апгрейд, побочным результатом которого становится резко возрастающий рев работающего двигателя.

"Это вызывает законное возмущение у остальных граждан, особенно когда такой автомобиль проезжает в позднее время под окнами жилых домов. Шумные авто — проблема и для остальных участников дорожного движения: резкий рев мотора отвлекает внимание автовладельцев, создавая угрозу безопасности дорожного движения", — считают в ГУМВД.

Как пояснили в главке, нарушителей привлекают к ответственности по двум статьям КоАП: 8.23 — за превышение нормативов уровня шума и 12.5 — за внесение конструктивных изменений в транспортное средство.

 

 

Нарушителям предстоит выбор: либо в течение десяти дней вернуть машину в исходное состояние, либо ее регистрацию аннулируют, а номера спишут в архив. Езда на таком автомобиле грозит лишением прав, предупредили в ГУМВД, пишет РИА Новости.

Теги: Городской транспорт

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