Водителям хотят дать больше времени на обжалование штрафов

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Сейчас максимальный срок, чтобы оспорить постановление, составляет десять суток.



В Кодексе об административных правонарушениях установлено, что у людей есть шанс обжаловать постановление о назначении штрафа в течение десяти суток. Автовладельцы считают, что этого времени недостаточно, и предлагают увеличить этот срок. Как стало известно «Парламентской газете», такой законопроект по просьбе водителей разработал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

В 2023 году аварий на российских дорогах стало больше. За первые шесть месяцев количество ДТП увеличилось на 3,9 процента, число погибших — на 2,9 процента, раненых — на 3,6 процента, по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. Всего зарегистрировали 56 тысяч аварий.

Самым распространенным нарушением Правил дорожного движения в уходящем году стало превышение скорости от 20 до 40 километров в час. На него приходится больше половины назначенных водителям штрафов. На втором месте — несоблюдение правил парковки, и на третьем — игнорирование дорожной разметки и знаков. Многие штрафы выписывают исходя из сведений дорожных камер. Например, они фиксируют проезд на красный свет светофора и выезд за стоп-линию, непропуск пешехода на переходе, выезд на перекресток при заторе, движение по обочине или полосе для общественного транспорта.

После фиксации нарушения камера отправляет на сервер соответствующую информацию и государственный номер автомобиля. Затем определяют личность владельца и выписывают ему штраф. Постановление о штрафе отправляют нарушителю по почте или на «Госуслуги».



Обжаловать штраф можно в ГИБДД, через личный кабинет на портале госуслуг, в приложении «Госуслуги Авто», в государственной автоматизированной системе «Правосудие». Санкции за парковку в Москве оспаривают на портале «Автокод». Обжаловать онлайн разрешено только штрафы, зафиксированные камерой. Если взыскание оформил инспектор ДПС, для обжалования нужно подать жалобу в ГИБДД или в суд.

Согласно статье 30.3 КоАП, срок оспаривания всех постановлений об административных правонарушениях составляет десять суток с момента получения постановления о взыскании.

По словам Ярослава Нилова, формулировку «десять суток» следует заменить на «десять дней». «Сейчас в КоАП говорится о десяти сутках, и в них входят нерабочие, праздничные и выходные дни. У людей в результате теряется время на обжалование, — пояснил Нилов «Парламентской газете». — Предстоят новогодние праздники, как раз десять дней. Если человеку вынесли штраф перед Новым годом, то обжаловать его он не успеет». Депутат подчеркнул, что если указать в статье 30.3 КоАП слово «дни», период оспаривания будет дольше — в него не войдут выходные и праздники. Согласно статье 4.8 КоАП, если окончание срока, исчисляемого днями, приходится на выходной, то последним днем срока считается следующий за выходными рабочий день.

«Законопроект позволит дополнительно защитить права водителей», — сказал Ярослав Нилов. Он сообщил, что с инициативой выступил руководитель организации «Пробок.нет» Александр Шумский. Идею поддержали в Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга. «В сроке обжалования не нужно учитывать выходные и нерабочие дни, — отметил в комментарии нашему изданию глава ассоциации Сергей Лобарев. — Сегодняшние формулировки в КоАП ущемляют права автовладельцев, которые желают выразить свое несогласие с назначенным им штрафом».