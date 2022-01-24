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Власти почти 20 российских регионов с понедельника вводят ряд ограничений из-за ковида

24 января 2022 09:28
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Власти почти 20 российских регионов с понедельника вводят ряд ограничений из-за ковида

Власти почти 20 российских регионов с понедельника вводят ряд ограничений из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, следует из информации, предоставленной ТАСС субъектами.

Одной из самых распространенных мер стало предписание работодателям перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. Об этом распорядились, в частности, власти Орловской, Архангельской, Омской, Челябинской, Свердловской областей и Ингушетии. В Калужской на удаленку должны уйти работники в возрасте 60 лет и старше.

В Чувашии губернатор Олег Николаев призвал перевести на дистанционный режим максимальное количество сотрудников, чтобы "минимизировать потоки, в том числе в общественном транспорте".

Школьников Орла, Улан-Удэ, Якутска, Сургута и Югорска переводят на две недели на домашнее обучение. В Ямало-Ненецком автономном округе вводится полный запрет на проведение массовых мероприятий.

В Орловской области будут закрыты детские комнаты и фудкорты.

В Крыму с сегодняшнего дня людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания вновь запретили покидать дома. С понедельника изменится и работа медучреждений страны.

В Москве и Подмосковье во всех поликлиниках увеличат количество врачей, а жители с признаками ОРВИ и температурой менее 38 градусов смогут прийти на прием без записи.

В Орловской области и Бурятии будет приостановлен плановый прием пациентов.

Теги: Коронавирус

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