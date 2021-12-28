Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы выступили против строительства высоток рядом с Ипподромом
Самарцы выступили против строительства высоток рядом с Ипподромом
В Чапаевске у жителя Самары изъято 69 пакетиков запрещенных веществ
В Чапаевске у жителя Самары изъято 69 пакетиков запрещенных веществ
Владимир Путин примет сегодня участие в неформальном саммите СНГ
Владимир Путин примет сегодня участие в неформальном саммите СНГ
Самарский ОМОН в 33-й раз отметил день образования отряда
Самарский ОМОН в 33-й раз отметил день образования отряда
Каждому второму самарцу нравится главная ёлка в городе
Каждому второму самарцу нравится главная ёлка в городе
Пенсионерка из Самары при поиске работы через интернет лишилась своих накоплений
Пенсионерка из Самары при поиске работы через интернет лишилась своих накоплений
Аллея хорошего настроения стала новогодней
Аллея хорошего настроения в Самаре стала новогодней
Россиянам дали советы по выбору и хранению мандаринов
Россиянам дали советы по выбору и хранению мандаринов
Наверх
Самара  -20 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.23
0.04
EUR 82.94
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Владимир Путин примет сегодня участие в неформальном саммите СНГ

28 декабря 2021 10:26
74
Владимир Путин примет сегодня участие в неформальном саммите СНГ

Владимир Путин примет сегодня участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств, который пройдет в очном формате в Санкт-Петербурге.

Ожидается, что лидеры подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономическому развитию стран организации.

Как ранее сообщали в Кремле, инициатором неформальной встречи стал российский лидер. Участие в саммите примут главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Помимо общей встречи на полях саммита могут состояться и отдельные беседы.

Теги: Путин

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Путин рассказал о поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса
23 декабря 2021, 14:02
Путин рассказал о поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса
Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. В стране
731
Путин назвал уровень вакцинации в России недостаточным
23 декабря 2021, 13:53
Путин назвал уровень вакцинации в России недостаточным
Об этом Президент заявил во время Большой пресс-конференции. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
753
Несколько часов остается до ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина
23 декабря 2021, 10:00
Несколько часов остается до ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина
Всего аккредитованы 507 журналистов. В стране
722
В центре внимания
В Рождественскую ночь для самарцев подадут дополнительные автобусы
28 декабря 2021  10:55
В Рождественскую ночь для самарцев подадут дополнительные автобусы
10
Еще 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 декабря 2021  13:57
Еще 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
455
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
27 декабря 2021  12:56
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
405
Благодаря системной работе Дмитрия Азарова совместно с научным сообществом НОЦ за короткий срок объединил шесть регионов страны
25 декабря 2021  16:09
«Очень содержательно»: Владимир Путин дал оценку предложениям Дмитрия Азарова по совершенствованию работы НОЦ
1197
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 декабря 2021  13:26
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
977
Весь список