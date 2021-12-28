Владимир Путин примет сегодня участие в неформальном саммите СНГ

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Владимир Путин примет сегодня участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств, который пройдет в очном формате в Санкт-Петербурге.

Ожидается, что лидеры подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономическому развитию стран организации.

Как ранее сообщали в Кремле, инициатором неформальной встречи стал российский лидер. Участие в саммите примут главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Помимо общей встречи на полях саммита могут состояться и отдельные беседы.