Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в ДТП пострадала девушка-пешеход
В Самаре в ДТП пострадала девушка-пешеход
Федеральные льготники могут оформлять электронные билеты на пригородные поезда в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»
Федеральные льготники могут оформлять электронные билеты на пригородные поезда в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»
Наблюдается ухудшение погодных условий на территории Самарской области
Наблюдается ухудшение погодных условий на территории Самарской области
В Самаре росгвардейцы отдали дань память погибшим коллегам
В Самаре росгвардейцы отдали дань память погибшим коллегам
Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИДа с профессиональным праздником
Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИДа с профессиональным праздником
Профильный комитет Госдумы рассмотрит документ о признании ДНР и ЛНР
Профильный комитет Госдумы рассмотрит документ о признании ДНР и ЛНР
В Тольятти ООО задолжало работникам 8 млн рублей
В Тольятти ООО задолжало работникам 8 млн рублей
Житель Самарской области убил пенсионерку и раздавал ее деньги знакомым
Житель Самарской области убил пенсионерку и раздавал ее деньги знакомым
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.8
-0.5
EUR 85.38
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИДа с профессиональным праздником

10 февраля 2022 12:53
79
Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИДа с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИДа с профессиональным праздником. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. Президент поставил перед дипломатами задачу добиваться от США и их союзников юридически закрепленных гарантий безопасности России.

По его словам, обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряженной. "Это требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", – подчеркнул Путин.

Он уверен, что сотрудники российского МИДа и впредь будут работать с полной отдачей и делать всё возможное для укрепления позиций России на мировой арене.

Путин пожелал коллективу МИДа успехов в работе, а ветеранам дипломатической службы – здоровья и всего наилучшего.

Теги: Путин

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Путин вновь обозначил "красные линии", за которые не стоит переступать странам НАТО
08 февраля 2022, 13:34
Путин вновь обозначил "красные линии", за которые не стоит переступать странам НАТО
Если Украину примут в альянс и она попытается вернуть Крым силой, европейские страны могут оказаться втянуты в войну. Политика
566
Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» о дистанционной продаже рецептурных лекарств и возможности дистанционно выписывать электронные рецепты
04 февраля 2022, 10:40
Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» о дистанционной продаже рецептурных лекарств и возможности дистанционно выписывать электронные рецепты
Инициативы озвучил на форуме «Деловая Россия» главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Политика
827
Путин отказался давать прогноз о количестве медалей Олимпиады
03 февраля 2022, 12:24
Путин отказался давать прогноз о количестве медалей Олимпиады
На этот раз получение наград будет зависеть не только от исхода борьбы, но и от эпидемической ситуации из-за коронавируса. В стране
764
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
10 февраля 2022  11:38
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
142
 Еще 3 582 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 февраля 2022  13:21
 Еще 3 582 жителей Самарской области заболели коронавирусом
498
в первом квартале 2022 года жители Самары получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло
9 февраля 2022  13:03
В первом квартале 2022 года жители Самары получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло
940
9-10 февраля будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары
9 февраля 2022  12:41
9-10 февраля будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары
439
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
9 февраля 2022  10:21
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
459
Весь список