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Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИДа с профессиональным праздником. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. Президент поставил перед дипломатами задачу добиваться от США и их союзников юридически закрепленных гарантий безопасности России.

По его словам, обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряженной. "Это требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", – подчеркнул Путин.

Он уверен, что сотрудники российского МИДа и впредь будут работать с полной отдачей и делать всё возможное для укрепления позиций России на мировой арене.

Путин пожелал коллективу МИДа успехов в работе, а ветеранам дипломатической службы – здоровья и всего наилучшего.