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Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

2 августа 2021 12:20
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Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десаyтных войск с Днем ВДВ, отметив, что десантники грамотно и оперативно решали задачи в самых сложных ситуациях.

Телеграмма президента России опубликована на сайте Кремля. "В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплочённостью. Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине", – говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что нынешнее поколение солдат и офицеров гордится историей ВДВ, с уважением относится к ветеранам, чтит заложенные ими традиции. Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Он был учрежден как памятный день указом президента от 31 мая 2006 года, передает Радио Август.

Теги: День ВДВ Путин

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