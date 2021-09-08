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В Санкт-Петербурге почтут память жертв блокады Ленинграда

8 сентября 2021 09:24
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В Санкт-Петербурге почтут память жертв блокады Ленинграда

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады Ленинграда, пройдут сегодня в Санкт-Петербурге. Утром состоятся церемонии возложения венков и цветов на площади Победы, на Пискаревском, Серафимовском и Смоленском мемориальных кладбищах, а также в других местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадного города.

В полдень в Петербурге объявят общегородскую минуту молчания. В это время в городе включат громкоговорители, по которым будут транслироваться удары метронома.

Также сегодня жители северной столицы соберутся на чтение поминальных блокадных списков, чтобы назвать погибших поименно. В этом году будут зачитаны более 30 тысяч имен на 115 площадках, в числе которых Государственный Эрмитаж, Русский музей, Александринский театр.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, – был проложен по льду Ладожского озера.

За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Сейчас в Петербурге проживают более 62,5 тысяч свидетелей тех исторических событий, передает Радио Маяк.

Теги: ленинградская блокада Санкт-Петербург

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