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Блокадники Ленинграда получат единовременные выплаты в сентябре

20 сентября 2021 10:47
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Блокадники Ленинграда получат единовременные выплаты в сентябре

До 1 октября люди, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города Санкт-Петербурга.

Ранее соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Средства возьмут из городского бюджета.

"Постановление принято в связи с длительным периодом действия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и ограничениями возможности получения оздоровительного отдыха, санаторно-курортного лечения, а также в связи с 80-й годовщиной открытия "Дороги жизни", — говорится в сообщении.

Прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев не имеют статуса федеральных льготников. По инициативе Беглова в декабре 2019 года в Социальный кодекс Петербурга внесли изменения, согласно которым таким горожанам должны предоставлять те же меры социальной поддержки, что и награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда". С января 2020 года они получают ежемесячные доплаты к пенсии или ежемесячную денежную выплату, а также иные дополнительные меры социальной поддержки.

Сейчас в Петербурге 2150 таких жителей. На единовременные выплаты из Резервного фонда правительства Петербурга им выделят 107,5 миллиона рублей, пишет РИА Новости.

Теги: Санкт-Петербург

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