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В Санкт-Петербурге нашли убитыми жену и сына отставного адмирала

26 июля 2021 14:33
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Тела двух человек найдены в квартире с признаками убийства.

Тела двух человек найдены в квартире на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге с признаками убийства, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Ночью в квартире вскрыли дверь и нашли два тела с колото-резаными ранениями - матери, которой 84 года, а также ее 56-летнего сына", - сказал собеседник агентства. Убийства, скорее всего, были совершены несколько недель назад. По данным источника ТАСС, о смерти двух человек в квартире сообщила родственница погибших, которой соседи по телефону рассказали о неприятном запахе из квартиры.

Пожилая женщина и ее сын, которых нашли убитыми в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга, являются родственниками погибшего в середине июля контр-адмирала в отставке Леонида Лобанова, также сообщил источник в правоохранительных органах.

"Женщина и мужчина с фамилией Лобановы - это жена и сын Леонида Лобанова", - сказал собеседник агентства.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что сам 86-летний Лобанов погиб 16 июля этого года после того, как его сбила электричка в Петербурге у станции в Калининском районе города. Лобанов служил на Северном флоте.

В управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу ТАСС подтвердили, что 16 июля возле станции "Пискаревка" в Калининском районе Петербурга было обнаружено тело мужчины, которого сбил грузовой поезд. Других подробностей инцидента в полиции не привели.

 

Фото:   Артем Геодакян/ТАСС

Теги: Санкт-Петербург убийство

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