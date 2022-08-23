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В Подмосковье раскрыли массовое убийство 20-летней давности

23 августа 2022 13:17
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В Подмосковье раскрыли массовое убийство 20-летней давности

Массовое убийство 20-летней давности раскрыто в Подмосковье. Двое подозреваемых задержаны, им предъявлено обвинение, сообщает Главное следственное управление Следственного Комитета России по Московской области.

«В ходе допроса один из обвиняемых дал следователю признательные показания и сообщил об обстоятельствах еще одного убийства, которое соучастники совершили 8 февраля 2002 года на территории города Москвы. В ближайшее время данное уголовное дело поступит из следственных органов ГСУ СК России по Москве на соединение в одно производство с уголовным делом об убийстве девяти человек», — говорится в сообщении.

Убийство девяти человек, в том числе 8-летнего ребенка, были совершенны 9 и 10 февраля 2002 года в деревне Псотино Луховицкого района Московской области и в поселке Ряжский Рязанской области, пишет Мослента.

Преступление оставалось нераскрытым, пока при изучения архивного уголовного дела следователь не обратил внимание на бутылку водки со следами пальцев, изъятую в деревне Псотино. Эксперты установили, что следы с бутылки совпадают с отпечатками 49-летнего ранее судимого жителя Ставропольского края. Подозреваемого доставили на допрос, где он дал признательные показания, а также рассказал о своем соучастнике. Спустя месяц второго фигуранта преступлений, 48-летнего мужчину также задержали.

Выяснилось, что первыми жертвами злоумышленников стали хозяйка дома, ее восьмилетняя дочь и их гости. Мотивами преступления стали неприязненные отношения, вызванные ревностью. Затем преступники отправились в Рязанскую область, где на железнодорожной станции познакомились с двумя местными жителями и пошли к ним домой. Во время застолья со спиртным завязался конфликт, и обвиняемые убили новых знакомых.

Мужчинам предъявлено обвинение по пунктам "а,в,ж,к" части 2 статьи 105 («Убийство двух и более человек, в том числе малолетнего, группой лиц, с целью сокрытия другого преступления»), пишет Мослента.

Теги: Убийство Уголовное дело

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