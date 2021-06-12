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В Москве установили нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы

12 июня 2021 16:01
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Количество новых случаев заражения коронавирусом выросло в городе до пиковых значений 2020 года, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников установили в Москве. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

"Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся девять дней - с 12 по 20 июня 2021 года", - написал мэр в своем блоге.

 "За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года", - написал мэр.

 

Антон Новодережкин/ТАСС

Теги: Москва нерабочие дни

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