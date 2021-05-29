В Москве открылся новый железнодорожный вокзал «Восточный» для поездов дальнего следования

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Фото: из открытых источников

В Москве в субботу, 29 мая, открылся новый железнодорожный вокзал «Восточный» для поездов дальнего следования. На церемонии присутствовали мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, передают "Известия".

По словам Собянина, впервые за сто лет в Москве открывается новый вокзал, объединяющий Курское направление железной дороги, станцию метро «Черкизовская» и Московское центральное кольцо (МЦК).

«Новый вокзал — это новое качество, новый подход, новый набор услуг. <…> Также это возможности для маломобильных граждан, это новые кассы, новые возможности бесконтактного использования всех элементов, это бактерицидные, специальные приспособления, которые работают для того, чтобы обеззараживать эскалаторы, это аромамаркетинг», — подчеркнул гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Также Белозеров рассказал, что на вокзале установлены специальные приспособления для ароматизации воздуха.