В Кремле назвали сроки запуска вакцинного туризма

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Так называемый вакцинный туризм может быть запущен в России в течение месяца-двух. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вопрос месяца-двух, наверное. Ну, это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину», — сказал представитель Кремля журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ ранее в пятницу поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от COVID-19 в России для иностранных граждан.

В ходе форума в тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что в июле 2021 года Россия может открыться для вакцинного туризма. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко увидел хорошие перспективы для развития вакцинного туризма в РФ. Он также уточнил, что работающим в России иностранцам предложат вакцинацию российским препаратом от COVID-19 «Спутник Лайт», сообщают "Известия".

Фото: Pixabay.com