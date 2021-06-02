В Госдуму внесли проект, позволяющий допрашивать свидетелей онлайн

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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предоставляет следователям право допрашивать потерпевших, свидетелей и экспертов по уголовным делам онлайн, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Таким образом, уголовно-процессуальный кодекс РФ дополняется статьей 189.1. "Особенности допроса посредством видеоконференцсвязи".

"Проектом федерального закона предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предоставив следователю право допросить потерпевшего, специалиста, эксперта, свидетеля по уголовному делу посредством видеоконференцсвязи", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается в проекте ФЗ, дознаватель может допросить потерпевшего по видеосвязи при невозможности личного участия допрашиваемого, при нахождении допрашиваемого за пределами места проведения расследования, а также при наличии оснований, при которых допрос должен быть произведен именно следователем или дознавателем, осуществляющим расследование уголовного дела, а не должностным лицом органа дознания или следователем по месту нахождения допрашиваемого лица, сообщает РИА Новости.