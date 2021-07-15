В Госдуму внесен проект закона о штрафах за выброшенных питомцев

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В Думу внесен проект закона о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев. Авторы законопроекта глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Согласно документу, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей для должностных лиц, до 30 тысяч рублей для юридических лиц.

Кроме того, за жестокое обращение с животными гражданам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам – до 30 тысяч рублей, юридическим лицам – до 100 тысяч рублей, передает Радио Маяк.