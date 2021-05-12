Самарцев могут начать штрафовать за брошенных домашних животных

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В Государственной Думе взялись за разработку системы наказаний владельцев домашних животных. Предлагаются штрафы и довольно внушительные.

В настоящий момент закон об ответственном обращении с животными уже действует, а вот меры наказаний не предусмотрены и пора это изменить. Потому в нижней палате федерального парламента взялись за установление административной ответственности в этой части, пишет Российская газета со ссылкой на Павла Крашенинникова, председателя комитета по законодательству.

Самое строгое наказание – штраф 200 тысяч рублей, он грозит зоопаркам и циркам за нарушение правил содержания живтоных. Среди других правонарушений за которые может последовать штраф:

несоблюдение требований к содержанию животных, содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию,

за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния,

несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях,

использование животных в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и т.п. без лицензии,

несоблюдение требований к обращению с животными, от права собственности, на которые владельцы отказались.

За выброшенное животное частными лицами, предусмотрен штраф 30 тысяч рублей. 50 тысяч рублей выставят приютам за плохое содержание питомцев в приютах, 100 тысяч за жестокое обращение, сообщает ГТРК Самара.