Убийство Игоря Талькова раскрыто

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Главное управление СКР по городу Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова.

По версии следствия, убийцей был концертный директор певца Валерий Шляфман. СК считает, что вечером 6 октября 1991 года за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" у директора возник конфликт с представителем одного из артистов Игорем Малаховым. Пытаясь застрелить Малахова из револьвера, Шляфман "причинил смертельное ранение Талькову".

СК указывает, что еще в 1992 году Шляфман, "скрывшийся в Израиле", был заочно обвинен в убийстве по неосторожности. Однако в 2021 году расследование было возобновлено, и в СК пришли к выводу "о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений".

В окончательной редакции дела Шляфман обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, пишет МК.