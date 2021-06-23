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Столичный транспорт и магазины не планируется переводить в "бесковидный" режим

23 июня 2021 09:06
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Столичный транспорт и магазины не планируется переводить в "бесковидный" режим

Столичный транспорт, предприятия торговли и фитнесс-центры в Москве не планируется переводить в "бесковидный" режим и ограничивать вход для граждан без QR-кода. Это подтвердил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он напомнил, что в местах общественного пребывания граждан продолжают действовать масочно-перчаточный режим и другие меры.

Немерюк также рассказал, что для тех, кому необходим QR-код для посещения заведений общепита в Москве, но при его получении возникли проблемы, создан специальный call-центр.

Немерюк также уточнил, что несовершеннолетние смогут посетить «бесковидные» рестораны в Москве, предъявив на входе QR-код по результатам ПЦР-тестирования в одной из московских клиник. Переболевшие коронавирусом, чей диагноз был подтвержден медиками, смогут получить QR-коды для посещения "бесковидных" заведений в Москве на портале госуслуг.

Граждане с медотводом от прививок, а также гости столицы, туристы-иностранцы, которые приехали в столицу на несколько дней, должны сделать ПЦР-тест и после этого в течение 72-х часов могут посещать заведения общепита. При этом принимается результат теста только из столичной лаборатории, передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com

Теги: QR-код коронавирус

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