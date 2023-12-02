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Спасатели освободили от воды 60 частных домов после шторма в Крыму

2 декабря 2023 11:39
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Спасатели освободили от воды 60 частных домов после шторма в Крыму

Спасатели, продолжая работу по ликвидации последствий шторма в Крыму, освободили от воды уже 60 частных домовладений. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Там также опубликовано видео с ликвидацией последствий непогоды.

«В настоящее время уже освобождены от воды 60 частных домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка», — говорится в публикации.

В ведомстве указали, что из затопленных домов в первые часы эвакуировали 445 человек, 69 из которых — дети. Кроме того, в пунктах временного размещения остались 53 человека, среди них шесть детей, добавили в МЧС.

Министерство обратило внимание на то, что для ликвидации последствий происшествия привлекли 3 тыс. человек и 350 единиц техники, пишут "Известия".

Теги: МЧС

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