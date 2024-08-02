Совет Федерации одобрил право приставов применять спецсредства и оружие

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Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, расширяющий круг сотрудников службы судебных приставов, имеющих право на применение в установленном законном случае физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия.

Условия и случаи такого применения строго регламитируются по аналогии с иными законами о правоохранительных органах. Такие лица обязаны проходить специальную подготовку и периодические проверки. Устанавливается обязанность такого сотрудника представлять непосредственному начальнику рапорта, а все случаи применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия.

Сейчас приставы могут применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие только для обеспечения порядка деятельности судов. Такие приставы должны проходить спецподготовку, военно-врачебную экспертизу и периодическую проверку.

Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, в июле он был одобрен, пишут Ведомости.