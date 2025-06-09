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Штрафы за шумные автомобили могут увеличить в 10 раз

9 июня 2025 12:57
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Штрафы за шумные автомобили могут увеличить в 10 раз

Госдума дорабатывает ко второму чтению законопроект, которым планируется увеличить штрафы для водителей машин и мотоциклов за превышение уровня шума на улице, как минимум в 10 раз. Об этом 9 июня рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с ТАСС.

Законопроект был принят в первом чтении еще в 2023 году. Предполагается, что штрафы за превышение уровня шума от автомобилей и мотоциклов для граждан составят от 5 тыс. рублей. По решению региона уровень штрафа может быть увеличен, но не более чем до 30 тыс. рублей.

Колунов отметил, что сейчас нарушение уровня шума регулирует ст. 8.23 КоАП, по которой максимальное наказание составляет 500 рублей, и оно для водителей не ощутимо.

По словам парламентария, депутаты планируют вернуться к законопроекту в том числе по причине того, что в конце января Росстандарт выдал сертификат на новый комплекс фотовидеофиксации под названием «Эфир», который способен измерять уровень шума на дорогах. Комплекс разработан для борьбы с чрезмерно громкими автомобилями и мотоциклами, пишут "Известия".

Теги: Городской транспорт

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