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Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б»

30 мая 2021 10:33
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Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты Союз-2.1б»

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные в ПАО «ОДК-Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb.

Запуск состоялся с космодрома Восточный 27 мая в 20:38 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели серийного производства ПАО «ОДК-Кузнецов» РД-107А/РД-108А отработали штатно.

На заданную орбиту выведены 36 британских телекоммуникационных спутников OneWeb. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом. Сегодняшний пуск доведет их количество до 218. 

«Бригада Сервисного центра ПАО «ОДК-Кузнецов» обеспечила на космодроме гарантийное сопровождение полного цикла испытаний двигателей первой и второй ступеней ракеты-носителя, - заявил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. – Работы пускового дня – контроль установки пирозажигательных устройств в камеры сгорания и заправки ракеты-носителя компонентами топлива – проведены в регламентное время. В ходе запуска все элементы двигательных установок сработали без замечаний».

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РН типа «Союз») начиная с 1958 года. Двигатели серийно производятся и испытываются ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

Теги: космодром Восточный ОДК-Кузнецов ракета ракета Союз

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