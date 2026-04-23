Россияне стали чаще покупать книги ради коллекций и внешнего вида

В России растет интерес к бумажным книгам как к элементу образа жизни и коллекционирования, а не только источнику чтения. Об этом свидетельствуют результаты исследования книжной сети «Читай-город» и коммуникационного агентства «Лампа», приуроченного ко Дню книги. С данными опроса ознакомились 23 апреля «Известия».

«Сегодня бумажная книга перестает быть только носителем текста. Она всё чаще становится частью образа жизни человека, его визуальной идентичности и способом самовыражения», — отметила директор по внешним коммуникациям сети «Читай-город» Ольга Олюшина.

Согласно данным исследования, самым популярным жанром среди россиян остается фэнтези — его выбирают 55% читателей. Следом идут современная проза (52%) и классическая литература (48%). При этом заметный рост показал жанр dark romance, который оказался популярнее триллеров, хоррора и научной фантастики.

Опрос также показал изменение мотивации покупки бумажных книг. Почти 40% респондентов приобретают их для коллекционирования и создания домашней библиотеки, тогда как тактильные ощущения важны лишь для трети читателей. При этом 54% отдают предпочтение изданиям в твердой обложке, а мягкий формат выбирают лишь 6%.

Значительную роль в принятии решения о покупке играет внешний вид издания. Около 60% опрошенных признались, что могут приобрести книгу из-за привлекательной обложки или оформления. При этом рекомендации консультантов в магазинах оказывают минимальное влияние.

Эксперты также зафиксировали рост влияния блогеров на выбор литературы. Почти половина читателей ориентируется на рекомендации инфлюенсеров, которые обгоняют традиционные источники — сайты и отзывы. По словам представителей агентства «Лампа», за последние годы количество книжных блогов значительно увеличилось, а их влияние на рынок продолжает расти.

При этом искусственный интеллект (ИИ) пока не стал массовым инструментом для выбора книг. Регулярно используют нейросети лишь единицы, однако каждый седьмой уже пробовал обращаться к ним. Несмотря на это, большинство читателей не готовы знакомиться с кратким содержанием книг перед покупкой, опасаясь спойлеров, хотя часть всё же использует такие обзоры для экономии времени.