Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 23 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.
23 апреля в регионе небольшой дождь, до +12°С
Школам, учреждениям СПО и вузам региона  открыт доступ к проекту «Уроки кинограмотности»
Самарские предприятия представили свою продукцию на Международной  выставке «Иннопром» в Ташкенте
Информация о графике работы пунктов вакцинации домашних животных в Самаре
Гастроли Смоленского камерного театра пройдут в Самаре
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
Более 2000 студентов, ординаторов и молодых специалистов приняли участие в карьерном фестивале «Твой путь в медицине»
Ветеран СВО и участник «Школы Героев» обсудил свой проект по роботизации предприятий Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.59
-0.65
EUR 87.77
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Родители старшеклассников из Самары рассказали, сколько денег тратят на репетиторов

243
В опросе SuperJob приняли участие родители учеников 7—11 классов из города.


Чем старше ребенок, тем выше потребность в репетиторах. В Самаре их услуги оплачивают 33% семей учеников 7—8 классов, 53% родителей 9-классников и 55% родителей учащихся 10—11 классов.

Ученикам 7—8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре и геометрии, английском языку, русскому и литературе, физике, информатике. Средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют 4000 рублей. Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными направлениями ожидаемо являются обязательные экзаменационные дисциплины — алгебра и геометрия, русский язык и литература. Среди предметов по выбору в топе укрепились английский язык, физика и информатика (в 9 классах в число популярных дисциплин также входит химия). Расходы семей на репетиторов для 9-классников составляют до 5200 рублей в неделю. На подготовку к ЕГЭ родители старшеклассников сейчас тратят в среднем 6100 рублей в неделю.

Время проведения: 2 марта — 14 апреля 2026 года
 

Топ-5 предметов, по которым нанимают репетиторов (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний)
 

Классы, в которых обучается ребенок

7—8 классы

9 классы

10—11 классы

Алгебра/геометрия;
Английский язык;
Русский язык;
Физика;
Программирование/информатика

Алгебра/геометрия;
Русский язык;
Английский язык;
Физика;
Химия или Информатика

Алгебра/геометрия;
Русский язык;
Английский язык;
Физика;
Информатика
Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
22 апреля 2026, 09:33
250
21 апреля 2026, 14:05
525
21 апреля 2026, 11:17
359
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
22 апреля 2026  14:01
122
22 апреля 2026  11:29
305
22 апреля 2026  10:38
387
22 апреля 2026  09:57
238
21 апреля 2026  11:40
478
Весь список