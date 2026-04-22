Родители старшеклассников из Самары рассказали, сколько денег тратят на репетиторов

В опросе SuperJob приняли участие родители учеников 7—11 классов из города.



Чем старше ребенок, тем выше потребность в репетиторах. В Самаре их услуги оплачивают 33% семей учеников 7—8 классов, 53% родителей 9-классников и 55% родителей учащихся 10—11 классов.



Ученикам 7—8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре и геометрии, английском языку, русскому и литературе, физике, информатике. Средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют 4000 рублей. Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными направлениями ожидаемо являются обязательные экзаменационные дисциплины — алгебра и геометрия, русский язык и литература. Среди предметов по выбору в топе укрепились английский язык, физика и информатика (в 9 классах в число популярных дисциплин также входит химия). Расходы семей на репетиторов для 9-классников составляют до 5200 рублей в неделю. На подготовку к ЕГЭ родители старшеклассников сейчас тратят в среднем 6100 рублей в неделю.

Время проведения: 2 марта — 14 апреля 2026 года



Топ-5 предметов, по которым нанимают репетиторов (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний)

