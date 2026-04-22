Самарцы уверены в опыте, но не умеют его «продавать»: только 11% могут презентовать себя на рынке труда

HR-платформа Skillaz и hh.ru провели масштабный опрос среди 2,6 тыс. российских соискателей, в том числе из Самарской области, и изучили, какие факторы они считают ключевыми для успешного трудоустройства. Исследование показало разрыв между реальными компетенциями и навыками их презентации: большинство кандидатов уверены в своем опыте, но лишь немногие умеют эффективно представить его работодателю.

Оказалось, что в обществе сохраняется высокий запрос на «связи», однако реальным доступом к ним обладает подавляющее меньшинство (47% против 9%).

Главными сильными сторонами соискатели Самарской области называют дисциплину и ответственность, а также готовность к обучению — их отметили 73% опрошенных. Классическое образование теряет былую значимость: только 24% делают на него ставку при поиске работы .

Женщины чаще считают важным умение произвести впечатление на собеседовании (35% против 25% у мужчин) — в отличие от навыков самопрезентации, которые связаны с содержанием ответа, этот фактор относится к подаче и восприятию кандидата. Мужчины, в свою очередь, чаще рассчитывают на связи (39% против 35%).

Ксения Степанова, HRD Skillaz комментирует:

«По нашим данным, 56% кандидатов уверены в своем опыте, но только 11% умеют его презентовать, в том числе это касается презентации навыков, которые сегодня особенно значимы на рынке труда. Это приводит к тому, что сильные специалисты отсеиваются на этапе первичного отбора, а работодатели тратят больше времени на интерпретацию опыта, чем на его оценку».

Исследование позволило выделить регионы-лидеры по ключевым профессиональным компетенциям и запросам. Так, Москва и область возглавили список по спросу на навыки самопрезентации и развитие деловых связей (60%). Волгоградская область стала абсолютным лидером по уровню ответственности сотрудников (81%). В Новосибирской области зафиксирована самая высокая в стране готовность к обучению (71%). Тюменская область заняла первое место по доле наиболее опытных кадров – 69% опрошенных подтвердили максимальный стаж работы.