Минпромторг определил стоимость техсбора за ноутбуки и телефоны
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
В финале ВсОШ по праву приняли участие более 400 школьников из 84 регионов страны. В заключительном этапе ВсОШ по литературе приняли участие 399 ребят со всей страны.
Школьники Самарской области стали призерами ВсОШ
Мессенджер MAX переименовали в «МАКС»
Офтальмолог Антон Казанцев рассказал, какие продукты реально поддержат зрение после зимы, а также назвал вещи, которые категорически нельзя делать при инфекции.
Офтальмолог рассказал, какие продукты реально поддержат зрение после зимы
23 апреля в областной столице на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч в рамках 26 тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг.
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 23 апреля
В 26-ом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» на стадионе «Фишт» встречались с «Сочи».
«Крылья Советов» в гостях проиграли «Сочи» - 1:2
Москва, 20 апреля 2026 года — В Национальном центре «Россия» прошел первый день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».
Итоги первого дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ»
Самарцы уверены в опыте, но не умеют его «продавать»: только 11% могут презентовать себя на рынке труда

44
HR-платформа Skillaz и hh.ru провели масштабный опрос среди 2,6 тыс. российских соискателей, в том числе из Самарской области, и изучили, какие факторы они считают ключевыми для успешного трудоустройства. Исследование показало разрыв между реальными компетенциями и навыками их презентации: большинство кандидатов уверены в своем опыте, но лишь немногие умеют эффективно представить его работодателю.

Оказалось, что в обществе сохраняется высокий запрос на «связи», однако реальным доступом к ним обладает подавляющее меньшинство (47% против 9%).

Главными сильными сторонами соискатели Самарской области называют дисциплину и ответственность, а также готовность к обучению — их отметили 73% опрошенных. Классическое образование теряет былую значимость: только 24% делают на него ставку при поиске работы .

Женщины чаще считают важным умение произвести впечатление на собеседовании (35% против 25% у мужчин) — в отличие от навыков самопрезентации, которые связаны с содержанием ответа, этот фактор относится к подаче и восприятию кандидата. Мужчины, в свою очередь, чаще рассчитывают на связи (39% против 35%).

Ксения Степанова, HRD Skillaz комментирует:

«По нашим данным, 56% кандидатов уверены в своем опыте, но только 11% умеют его презентовать, в том числе это касается презентации навыков, которые сегодня особенно значимы на рынке труда. Это приводит к тому, что сильные специалисты отсеиваются на этапе первичного отбора, а работодатели тратят больше времени на интерпретацию опыта, чем на его оценку».

Исследование позволило выделить регионы-лидеры по ключевым профессиональным компетенциям и запросам. Так, Москва и область возглавили список по спросу на навыки самопрезентации и развитие деловых связей (60%). Волгоградская область стала абсолютным лидером по уровню ответственности сотрудников (81%). В Новосибирской области зафиксирована самая высокая в стране готовность к обучению (71%). Тюменская область заняла первое место по доле наиболее опытных кадров – 69% опрошенных подтвердили максимальный стаж работы.

Теги: Опрос

В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
При этом у мужчин (70%) главная задача среди дачных дел — приготовление шашлыка.
501
Россияне поддержали введение финансовой грамотности в школах
При этом 34% респондентов считают важным обучать школьников распознаванию мошеннических схем, 24% — основам личных финансов и семейного бюджета, а 13% —... Общество
342
каждый второй россиянин не представляет свою жизнь без доставки
При этом женщины чаще мужчин отмечают, что доставка помогает им освободиться от бытовой рутины и уделять больше времени другим делам. В стране
429
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
448
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
497
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
748
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
700
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
725
