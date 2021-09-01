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Россияне получили возможность обжаловать штрафы ГИБДД на «Госуслугах»

1 сентября 2021 13:30
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Россияне получили возможность обжаловать штрафы ГИБДД на «Госуслугах»

Российские автомобилисты с 1 сентября могут обжаловать на «Госуслугах» штрафы, выписанные при помощи камер фото- и видеофиксации.

«Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации <…> специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, <…> может быть также подана в форме электронного документа <…> с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг», — говорится во вступившем в силу 1 сентября 2021 года федеральном законе от 29.12.2020 № 471.

Уточняется, что с помощью портала «Госуслуги» можно также передать копию решения суда по указанной жалобе.

Для оформления жалобы недостаточно просто иметь активированную на «Госуслугах» учетную запись: подписывать обращение нужно при помощи электронной подписи или же усиленной квалифицированной электронной подписи. На обжалование дается 10 суток, а отсчет срока идет через семь дней после того, как уведомление разместят на сайте.

Кроме того, с 1 сентября вступило в силу постановление правительства России от 19 июня 2021 года № 947. Оно утверждает правила доставки экземпляров постановлений и копий решений по жалобам через «Госуслуги».

Согласно правилам, постановление должно появиться в личном кабинете адресата на «Госуслугах». Доставленным оно считается с момента его размещения в личном кабинете или с момента посещения автомобилистом сайта «Госуслуг» в течение семи дней со дня размещения документа, пишут "Известия".

Теги: ГИБДД Госуслуги штрафы

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