Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарскую область на культурном форуме представят 12 ребят - специализирующихся по самым разным направлениям.
Юные таланты представят Самарский регион на Международном детском культурном форуме
В центре внимания участников – вопросы обеспечения безопасности граждан в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования.
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
В Самарской области акция «Ночь кино» развернётся более чем на 150 площадках во всех 37 муниципальных районах.
Ночь кино в Самарской области 24 августа
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +22, +24°С. 
21 августа в регионе ночью и утром местами туман, днем дождь, до+25°С
На пожаре спасено 3 человека.
В Новокуйбышевске произошёл пожар на девятом этаже в общем коридоре двух квартир
Современные технологии помогают специалистам в диагностике и лечении злокачественных новообразований легких.
В Самарском онкодиспансере применяются современные методы диагностики и лечения рака легких
По результатам соревнований Яна Соловьева, дающая параллельный зачет Самарской области и Москве, стала бронзовым призером первенства Европы.
В Болгарии состоялось первенство Европы по современному пятиборью
Журналистке предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК).
Экс-журналистке Оксане Гончаровой вынесли приговор за убийство гражданского мужа
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.54
0.63
EUR 98.94
1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На Станкозаводе прошел II хакатон креативных индустрий «Креатив на Волге»
Сотрудники ГАИ Тольятти проверили применением водителями детских удерживающих устройств
В УФСИН России по Самарской области отметили 130-летие регионального Управления
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники ГАИ Тольятти проверили применением водителями детских удерживающих устройств

20 августа 2024 14:21
128
Общаясь с водителями и родителями несовершеннолетних, они призывали их ответственно относиться к безопасности детей-пассажиров, к необходимости обязательного использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Экипажи дорожно-патрульной службы были приближены к дошкольным образовательным учреждениям, так как утром к ним подвозится большое количество детей. Однако, основной целью  было предупреждение дорожных аварий с участием детей-пассажиров, а не привлечение к ответственности водителей, нарушающих правила перевозки.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Госавтоинспекции Тольятти подполковник полиции Андрей Капунов и заместитель председателя Общественного совета при управлении МВД России по городу Тольятти Николай Шахов. Общаясь с водителями и родителями несовершеннолетних, они призывали их ответственно относиться к безопасности детей-пассажиров, к необходимости обязательного использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей. С начала этого года за подобные нарушения сотрудниками Госавтоинспекции составлено уже более 400 административных материалов.

Чтобы родители отчётливее представляли последствия халатного отношения к детской безопасности в автомобиле, инспекторы ДПС рассказывают о конкретных фактах ДТП, в которых погибли юные пассажиры. Многие признаются, что они не задумываются о данной проблеме, надеясь на то, что их дорожная авария не коснётся. Именно на таких участников дорожного движения, в первую очередь, и направлено проводимое мероприятие. Ведь если каждый из них представит себя на месте человека, потерявшего ребёнка в результате ДТП, и примет меры к обеспечению безопасности своего маленького пассажира, трагедий на дорогах станет значительно меньше.

 

Фото:  ГУ МВД СО

Теги: ГИБДД Мероприятия Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
23 сотрудника ТОАЗа при поддержке спортивного сообщества Уралхим Run Factory участвовали в забегах на 3, 10 и 21,1 км.
19 августа 2024, 12:10
Сотрудники ТОАЗа приняли участие в международном марафоне на Кубок главы города Самары
23 сотрудника ТОАЗа при поддержке спортивного сообщества Уралхим Run Factory участвовали в забегах на 3, 10 и 21,1 км. Новости компаний
465
Цель таких встреч — максимально подробно рассказать о тех нарушениях правил дорожного движения, которые чаще всего допускают водители, что в конечном счёте приводит к ДТП.
13 августа 2024, 14:40
Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти проводят встречи с будущими водителями в городских автошколах
Цель таких встреч — максимально подробно рассказать о тех нарушениях правил дорожного движения, которые чаще всего допускают водители, что в конечном счёте... Общество
602
Более 250 сотрудников регионального УФСИН боролись за звание лучших.
12 августа 2024, 14:11
Прошел 43-й Фестиваль сотрудников уголовно-исполнительной системы Самарской области
Более 250 сотрудников регионального УФСИН боролись за звание лучших.   Общество
728
В центре внимания
В центре внимания участников – вопросы обеспечения безопасности граждан в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования.
20 августа 2024  15:48
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного Правительства.
19 августа 2024  18:46
Глава региона Вячеслав Федорищев дал ряд поручений по подготовке школ к новому учебному году
434
19 августа 2024  14:35
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
451
В Поволжье это один из крупных многопрофильных медицинских центров.
19 августа 2024  09:13
В Самаре глава региона Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками госпиталя ИДК
469
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
16 августа 2024  13:39
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
731
Весь список