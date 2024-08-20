Сотрудники ГАИ Тольятти проверили применением водителями детских удерживающих устройств

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Экипажи дорожно-патрульной службы были приближены к дошкольным образовательным учреждениям, так как утром к ним подвозится большое количество детей. Однако, основной целью было предупреждение дорожных аварий с участием детей-пассажиров, а не привлечение к ответственности водителей, нарушающих правила перевозки.



В мероприятии приняли участие заместитель начальника Госавтоинспекции Тольятти подполковник полиции Андрей Капунов и заместитель председателя Общественного совета при управлении МВД России по городу Тольятти Николай Шахов. Общаясь с водителями и родителями несовершеннолетних, они призывали их ответственно относиться к безопасности детей-пассажиров, к необходимости обязательного использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности.



Частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей. С начала этого года за подобные нарушения сотрудниками Госавтоинспекции составлено уже более 400 административных материалов.



Чтобы родители отчётливее представляли последствия халатного отношения к детской безопасности в автомобиле, инспекторы ДПС рассказывают о конкретных фактах ДТП, в которых погибли юные пассажиры. Многие признаются, что они не задумываются о данной проблеме, надеясь на то, что их дорожная авария не коснётся. Именно на таких участников дорожного движения, в первую очередь, и направлено проводимое мероприятие. Ведь если каждый из них представит себя на месте человека, потерявшего ребёнка в результате ДТП, и примет меры к обеспечению безопасности своего маленького пассажира, трагедий на дорогах станет значительно меньше.

Фото: ГУ МВД СО