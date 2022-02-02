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Россия не хочет дальнейшего обострения отношений с Западом, но возможное принятие Украины в НАТО подрывает безопасность нашей страны. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Путин также подчеркнул, что Россия не увидела адекватного ответа Запада на ключевые требования по гарантиям безопасности. Он добавил, что Москва продолжит обсуждение российских озабоченностей с западными партнёрами, в том числе во время личной встречи президентов России и Франции, передает Радио Маяк.