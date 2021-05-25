Роскомнадзор для мониторинга запрещенного контента использует искусственный интеллект

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Роскомнадзор использует технологии искусственного интеллекта, чтобы отследить запрещенную информацию в интернете, сказал глава ведомства Андрей Липов. При этом он отметил, что конечное решение о блокировке принимают люди.

«Чтобы повысить эффективность мониторинга, мы используем нейросети и проекты, связанные с искусственным интеллектом… Решение о блокировке принимается полномочными сотрудниками, после чего данные передаются в формате реестра операторам связи», — сказал Липов в интервью «Ъ».

По его словам, в итоге операторам Роскомнадзора будет поступать только часть сообщений, пишет Коммерсантъ.

Роскомнадзор использует как собственные технологические разработки, так и элементы сторонних российских компаний, отметил господин Липов.

«На базе ГРЧЦ (Главного радиочастотного центра. — “Ъ”) мы создали научный совет, в который позвали ведущих игроков российского рынка в области искусственного интеллекта. Поэтому часть — это собственные разработки, а часть — заказные», — сказал он.

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