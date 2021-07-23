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В России появится комиссия по защите детей от опасного контента

23 июля 2021 13:08
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В России появится комиссия по защите детей от опасного контента

Комиссия по защите детей от деструктивного и опасного контента и комиссия по защите персональных данных будут созданы при Общественном совете при Роскомнадзоре (РКН). Соответствующее решение принято в ходе заседания 22 июля, сообщили в РКН.

«В ходе заседания было принято решение о создании двух постоянных комиссий в составе совета: комиссии по защите детей от деструктивного и опасного контента и комиссии по защите персональных данных», — говорится в сообщении.

Ранее, 22 мая, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поддержал идею бизнеса об объединении российских компаний IT-отрасли в Альянс по защите детей в информационном пространстве. Инициативу предложил управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии Михаил Прибочий. По его словам, необходимость в ней возникла в связи со снижением цифровой грамотности населения России, пишут "Известия".

Фото: Pixabay.com

Теги: защита детей комиссия Роскомнадзор соцсети

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