Росгвардия изменила порядок выдачи разрешений на оружие для юридических лиц

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С 6 июня 2025 года в России изменился порядок выдачи разрешений на ввоз, вывоз, хранение и использование оружия для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в новых административных регламентах Росгвардии, размещенных на официальном портале правовой информации. Максимальный срок предоставления услуги теперь зависит от категории заявителя.

«Юридическим лицам разрешение оформляется в течение 10 рабочих дней, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, срок составляет 15 календарных дней», — сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Росгвардии. Заявления на получение разрешений, как и прежде, можно подать лично в подразделение ведомства либо через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Изменения вступили в силу на основании приказа Росгвардии от декабря 2024 года. Также, 6 июня вступил в силу еще один регламент, определяющий порядок выдачи разрешений на хранение и использование оружия, включая стрелковые объекты, пишет Ура.ру.