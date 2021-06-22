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Рестораны Москвы перейдут на "бесковидный" режим: посещать общепит можно будет только привитым и переболевшим коронавирусом

22 июня 2021 17:49
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Наличие защиты от вируса будет подтверждаться специальным QR-кодом.

Фото%   РИА Новости / Антон Денисов

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об изменениях условий работы заведений общепита в столице — с 28 июня все они будут функционировать в "бесковидном" режиме, передает РИА Новости.

"Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. Настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна", — написал он.

Посещать заведения общепита смогут только:

- прошедшие вакцинацию;

- переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев;

- имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Наличие защиты от вируса будет подтверждаться специальным QR-кодом.

Инициаторами начавшегося ранее эксперимента по созданию "бесковидных" зон выступили сами рестораторы. Заведения-участники работали и днем, и вечером, эти меры также распространялись на бары и ночные клубы. При этом рестораны и кафе, соблюдавшие все требования, освобождались от ограничений по рассадке и обязательного ношения масок клиентами.

Персонал в этих заведениях должен быть полностью вакцинирован.

Теги: "бесковидный" режим Москва рестораны

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